Por golpe en su espalda, estrella ‘nopor’ cree no poder volver a eyacular

Archivado en: •

Adriana Chechik es una reconocida modelo erótica y estrella de cine porno. Su nombre se ha posicionado en uno de los más codiciados en la industria del entretenimiento para adultos. No obstante, su brillante carrera podría quedar truncada o ser un asunto del pasado debido a un fuerte golpe que sufrió en medio de una convención de Streamers en Estados Unidos.

Resulta que, la joven actriz se encontraba disfrutando de la Twitch Con en San Diego, California. Había una atracción que era como una piscina o un pozo de cubos de espuma. Sin embargo, esta le hizo una mala pasada ya que no contaba con la suficiente profundidad. Confiada de ello, Chechik saltó abriendo sus piernas y cayendo con todo el peso de su cuerpo en la espalda.

Mira también: Video: Estrella ‘nopor’ se rompió la espalda al saltar en una piscina de espuma

Probably the most painful thing I’ve seen in awhile. Twitch streamer Adriana Chechik has confirmed broken her back in two separate places following this jump at TwitchCon pic.twitter.com/QdojGn5UtG

Tras el duro golpe que quedó registrado en video, Chechik no se pudo reincorporar y dio grandes muestras de dolor. El personal logístico del evento tuvo que asistirla y llevarla rápidamente a un centro médico.

A través de su cuente de Twitter, la mujer reportó lo que le había pasado: “Bueno, me rompí la espalda en dos lugares y hoy me van a operar para poner una varilla de un metro como apoyo. Envía tu apoyo. Cuando llueve, llueve a cántaros y definitivamente estoy sintiendo la lluvia en este momento”.

Pues bien, semanas después de lo acontecido, Chechik volvió a reportar a sus seguidores sobre su estado de salud y a pesar de que ya fue dada de alta del hospital, comentó que es posible que no pueda continuar de manera óptima con su carrera de actriz porno y menos hacer una práctica muy común en sus escenas como lo es el ‘squirt’.

Te puede interesar: Reconocida estrella nopor ofreció “consolar” a Tom Brady tras su divorcio

So surgery went well, 5 hrs 30 minutes! More fusions than expected, bones completely crushed & nerve damage to my bladder, hopefully I’ll be able to pee again in the near future. No more squirting probably… had some bleeding around the bone but overall doing good!

— adriana chechik (@adrianachechik) October 12, 2022