Polémica por escritora que aseguró que Kurt Cobain era una mujer transexual

Magdalene Visaggio, una escritora de cómics estadounidense, desató toda una polémica en redes sociales luego de hacer un par de declaraciones sobre Kurt Cobain. El pasado 23 de enero, la autora escribió un tweet donde decía que el cantante era una mujer transexual.

«Kurt Cobain era una chica trans. Ella es nuestra ahora. No la devolveremos», escribió Magdalene en Twitter. Su trino no pasó desapercibido y cientos de personas reaccionaron a su declaración. Aunque, al parecer, se trataba de una broma, no era la primera vez que la autora hablaba sobre el cantante de Nirvana.

Kurt Cobain was a trans girl. she is ours now. we will not be returning her. — Magdalene Visaggio 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@MagsVisaggs) January 23, 2022

Algunos usuarios la apoyaron diciendo «no es la primera vez que escucho esto», algunos se basaron en fotos donde aparece con vestidos de mujer y otros en algunas letras de sus canciones.

«Prove it.» Okay. «I am not a man.» «Let me grow some breasts» lyrics she wrote while working on All Apologies that didn’t make it into the final song. pic.twitter.com/cwawLneySw — Josie the StarGirl (@JosieStarGirl) January 23, 2022

Why do trans women insist Kurt Cobain was trans but not David Bowie? Because we know our own. Kurt had big trans energy. Bowie did not. — Magdalene Visaggio 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@MagsVisaggs) September 18, 2021

Pero los contradictores expresaron que por un vestido o unas letras no puede ser considerado una «chica transexual».