Placebo presenta versión de ‘Shout’, clásico de Tears For Fears

Brian Molko y Stefan Olsdal de Placebo se preparan para iniciar una nueva gira británica y europea, pero antes quisieron sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de una versión de ‘Shout’, uno de los clásicos y canciones más exitosas de Tears For Fears.

Los británicos presentan una versión muy fiel a la original, pero con su toque especial, algo que sin duda ha cautivado a amantes de la música de los 80s que crecieron con los sonidos de Curt Smith y Roland Orzabal.

Se espera que los británicos interpreten en vivo la canción de 1985, que Tears For Fears incluyeron en su álbum ‘Songs From The Big Chair’ y que se convirtió en una de las canciones más representativas de la banda a nivel mundial.

Fechas de la próxima gira de PLACEBO:

OCTUBRE

Sat 1 – Frankfurt, Germany – Festhalle

Tue 4 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

Thu 6 – Berlin, Germany – Mercedes-Benz Arena

Sat 8 – Copenhagen, Denmark – Vega – SOLD OUT

Mon 10 – Oslo, Norway – Sentrum Scene – SOLD OUT

Tue 11 – Stockholm, Sweden – Cirkus – SOLD OUT

Thu 13 – Helsinki, Finland – Ice Hall Black Box

Fri 14 – Tallin, Estonia – Saku Arena Black Box

Mon 17 – Warsaw, Poland – Expo XXI Hall 3

Wed 19 – Leipzig, Germany – Quarterback Immobilien Arena

Sat 22 – Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

Mon 24 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Wed 26 – Munich, Germany – Olympiahalle

Thu 27 – Milan, Italy – Mediolanum Forum

Sat 29 – Zurich, Switzerland – Samsung Hall

Mon 31 – Prague, Czech Republic – O2 Universum

NOVIEMBRE

Wed 2 – Vienna, Austria – Stadthalle

Fri 4 – Esch El Azette, Luxembourg – Rockhal

Mon 7 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

Tue 8 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis

Thu 10 – Nancy, France – Zenith

Fri 11 – Paris, France – Accorhotels Arena – SOLD OUT

Sun 13 – Bordeaux, France – Arkea Arena

Mon 14 – Rennes, France – La Liberte – SOLD OUT

Fri 18 – Portsmouth, UK – Guildhall – SOLD OUT

Sat 19 – Brighton, UK – Brighton Centre – SOLD OUT

Mon 21 – Liverpool, UK – Eventim Olympia – SOLD OUT

Tue 22 – Manchester, UK – O2 Victoria Warehouse – SOLD OUT

Thu 24 – Cardiff, UK – Motorpoint Arena

Sat 26 – London, UK – O2 Brixton Academy – SOLD OUT

Sun 27 – London, UK – O2 Brixton Academy – SOLD OUT

Tue 29 – Leicester, UK – De Montford Hall – SOLD OUT

Wed 30 – Leeds, UK – O2 Academy Leeds – SOLD OUT

DICIEMBRE

Fri 2 – Newcastle, UK – O2 City Hall – SOLD OUT

Sat 3 – Glasgow, UK – O2 Academy Glasgow – SOLD OUT

Mon 5 – Dublin, Ireland – 3 Arena

Wed 7 – Cambridge, UK – Corn Exchange – SOLD OUT

Thu 8 – Birmingham, UK – O2 Academy 1 – SOLD OUT