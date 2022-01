Placebo lanza ‘Try Better Next Time’, tercer adelanto de su próximo álbum

Placebo, banda liderada por Brian Molko, se prepara para lanzar su nuevo trabajo discográfico ‘Never Let Me Go’, del cual ya conocemos tres adelantos ‘Beautiful James’, ‘Surrounded By Spies’, y el más reciente ‘Try Better Next Time’.

La banda originaria del Reino Unido, que tiene agendadas 44 fechas entre el 27 de mayo y el 8 de diciembre del 2022, toca la “crisis existencial en un mundo que está muriendo” en su próximo trabajo discográfico.

Las canciones con las que han promocionado su próximo álbum, el cual ha sido desarrollado desde el 2019, tienen un potente mensaje que ya ha llegado a millones alrededor del mundo.