Sharon Osbourne, esposa y manager de Ozzy Osbourne, confirmó que el cantante dio positivo por Covid-19 durante una aparición en video en el Reino Unido. Aunque aseguró que estaba bien, expresó que está “muy preocupada” por él.

“Estoy muy preocupado por Ozzy en este momento. Hemos pasado dos años sin que se contagie de COVID y es solo la suerte de Ozzy que lo contraiga ahora”, agregó Sharon en un video difundido este jueves.

También aseguró que volará de regreso a Los Ángeles, donde está Ozzy, y “lo abrazará y besará con unas tres máscaras puestas”.

En el 2020, Ozzy comentó que está luchando contra varios problemas de salud que lo han afectado durante los últimos años. El ícono del metal expresó que sufre de enfisema. “Si tengo este virus, estoy jodido”, expresó.

Cuando las vacunas empezaron a distribuirse, Ozzy expresó «Lo veo así: si no me vacuno y me contagiaré del virus, es muy probable que no esté aquí». Osbourne también lucha contra el Parkinson y aún se recupera de una caída que sufrió en su casa en el 2019.

Sharon mencionó en una entrevista que Ozzy aún necesitaba una cirugía relacionada con la caída que le desprendió las barras de metal que le insertaron en su cuerpo tras el accidente que sufrió en el 2003.