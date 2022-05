My Chemical Romance regresa a la escena con ‘The Foundations of Decay’

Archivado en: •

El mundo del rock se paraliza. Tras ocho años largos de espera, My Chemical Romance regresa con un sencillo titulado “The Foundations Of Decay“. Su última canción fue grabada y lanzada en el año 2014, por lo que este nuevo single se convierte en todo un acontecimiento para el planeta rock.

Vale la pena recordar que en el año 2019, la banda se reunió para realizar una gira de conciertos, sin embargo, por la pandemia generada por el covid-19, apenas pudieron pudieron llevar acabo un par de conciertos.

«The foundations of decay» marca el inicio de una nueva era para My Chemical Romance, que desde Fake your death» no había lanzado ningún tema. Se anuncia también que la banda no solo rompe con una larga sequía de tiempo sin música nueva, sino que estará en escenarios como el Riot Fest y When We Were Young Fest.

El videoclip de este nuevo tema dura 6 minutos y fusiona sonidos como hardcore y punk, con su clásico rock alternativo. Una canción que llega en el momento más oportuno, cuando la banda originaria de Newark, Nueva Jersey, prepara una serie de presentaciones.

Vale la pena recordar que, después de anunciarse el regreso a los escenarios, no se sabía a ciencia cierta si My Chemical Romance iba a sacar música nueva. Ahora con “The Foundations Of Decay”, sus fans no solo se ilusionan con verlos de nuevo en vivo sino que esperan más rock de la banda norteamericana.

En el año 2010, MCR lanzó su último álbum de estudio titulado ‘Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys y tras su disolución, se publicó un compilado de grandes éxitos.

Después de este gran lanzamiento que ha conmocionado al planeta rock, se espera que la mítica banda fundada por los hermanos Gerard Way y Mikey Way, enloquezca a sus seguidores en los próximos eventos a realizar en el Reino Unido y Europa.