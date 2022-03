Mujer ofreció pasar una noche con soldados rusos si estos renunciaban, pero se arrepintió

Una modelo de OnlyFans ofreció dormir con los soldados rusos que traicionaran a Vladimir Putin. Su nombre es Lilly Summers y a través de un tuit hizo su oferta.

“Dormiré con cada soldado ruso que deponga las armas desafiando y cese la agresión contra Ucrania”, había escrito, además de ofrecer un video sexual por cada tanque destruido y por cada avión derribado ofreció sexo a sus suscriptores.

Sus declaraciones se volvieron virales, pero horas después eliminó todas sus ofertas de redes sociales ya que generó más comentarios negativos que positivos.

«Hice un tweet… y se volvió loco. Pero lo último que esperaba hoy era que alguien en Ucrania me enviara una foto de un soldado ruso muerto. Pero abrí esa puerta así que… larga vida a los héroes, larga vida a Ucrania», aseguró en otro tuit.

Ok, so… I made a tweet… and it went nuts. But the last thing I expected today was for someone in Ukraine to actually send me a photo of a dead Russian soldier. But I opened that door so… long live the heroes, long live ukraine.

