Mujer abandona a su perro ciego y deja una carta sobre la mascota

Archivado en: •

Dicen que los perros son los mejores amigos del hombre y muchas inspiradoras historias son una muestra de eso. A pesar de la fidelidad de los caninos, existen seres humanos que no están preparados para darles amor incondicional y deciden abandonarlos.

Se volvió viral en las redes sociales un lamentable video grabado en Buenos Aires, Argentina, en el que se ve la forma en la que una mujer abandona a su perro ciego en el jardín de una casa.

En las imágenes, se ve a la mujer caminar con un canino de raza cocker spaniel, al que alzó y arrojó al jardín de la casa junto a una carta que decía su nombre y algunos detalles sobre el animal.

Mire También:

Mujer renunció a ser futbolista para dedicarse a ser modelo en OnlyFans

La joven de 28 años que cree ser un bebé y usa pañales

“Me llamo Adriano. Tengo 14 años. Nací el 6 de octubre de 2008. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, a grandes ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos”, dice la carta que dejó la mujer junto al perrito, que actualmente está siendo cuidado por fundación ‘Patitas en casa’.

“Mi amiga es una señora mayor que no puede cuidarla porque, además, tiene una mascota. Es un perrito que, por su edad, requiere muchos cuidados. Queremos encontrar a la persona que lo abandonó, pero si no aparece, tenemos que darlo en adopción”, reveló Belén, una de las trabajadoras de la fundación.

Hasta el momento no se sabe por qué la mujer, que está siendo buscada por las autoridades, abandonó al perro.