Muere a los 78 años Ronnie Spector, líder de The Ronettes

A través de las redes sociales, la familia de Ronnie Spector, líder de la banda The Ronettes y la poderosa voz de grandes éxitos como ‘Be My Baby’ y ‘Baby I love You’, anunció que la cantante falleció a sus 78 años.

«Nuestro amado ángel de la tierra, Ronnie, dejó este mundo en paz hoy después de una breve batalla contra el cáncer. Estaba con su familia y en los brazos de su esposo, Jonathan. Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro», dice parte del comunicado de la familia de la artista.

De acuerdo con la familia de la cantante, Ronnie pidió antes de morir que, en vez de dar flores en su funeral, se hagan donaciones a diferentes refugios para mujeres:

Ronnie Spector, the lead singer of beloved girl group the Ronettes and the voice behind immortal classics like “Be My Baby” and “Walking in the Rain,” died today at the age of 78 https://t.co/AS4GYnvLux

