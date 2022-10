“Mucho cuerpazo”: Dicen a Daniela Ospina al posar ‘ligerita de ropa’

Daniela Ospina es una de las personalidades más buscadas en redes sociales, no solo por su anterior relación con el futbolista de la Selección Colombia, James Rodríguez, sino por su belleza y escultural cuerpo que mantiene con rigurosas rutinas de ejercicio.

La antioqueña es activa en Instagram donde cuenta con más de 7 millones de seguidores y revela detalles de su día a día, así como de los destinos que visita en compañía de su hija Salomé. En esta ocasión, la empresaria colombiana subió la temperatura con una sensual galería en la que presumió su escultural figura.

Mire también: Daniela Ospina posó en ‘hilo dental’ y sus fanáticos la llamaron «diosa encantada»

Con un diminuto bikini tipo tanga, la antioqueña posó confiada en medio de una jornada de sol y piscina en Miami. En varias instantáneas, Ospina posó de espalda y sus abdominales se robaron la atención de los internautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Ospina (@daniela_ospina5)

“Siempre sale el sol”, escribió la paisa en la publicación que alcanzó miles de me gusta en la red social. Los internautas no tardaron en resaltar su belleza y manifestar que su ex la “había perdido”.

Le puede interesar: “Demasiado fuego”: Le dicen a Demi Rose al presumir cuerpazo en diminuto bikini

“El Cuerpón”; “Diosa”; “¿Qué piensas de OnlyFans?”; “Ya bájale a tanta belleza”; “Mucha belleza de mujer”; “Una mujer espectacular, James es un h**vón”; “James tiene mala mano porque apenas la dejó se puso muy buena”; “Dios le da pan a quien no tiene dientes”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Actualmente Ospina está comprometida con el actor venezolano, Gabriel Coronel, con quien ha viajado por varios destinos de América Latina. La pareja reveló que se casarán antes de que finalice el 2022.