Mötley Crüe: Mick Mars confirmó su retiro de las giras por problemas de salud

Mick Mars, guitarrista de la famosa banda Mötley Crüe, anunció su retiro oficial de las giras, esto debido a la dura enfermedad que padece hace varios años.

Cabe recordar que la banda anunció que visitaría Colombia en el 2023, sin embargo, con la reciente noticia ya no se espera que se presenten con su alineación original.

Hace unas horas se conoció el retiro oficial del artista, sin embargo, hace unas semanas ya corría el rumor, incluso se dice que su posible remplazo podría ser John 5.

Es importante aclarar que el artista seguirá haciendo parte de la banda, solo que debido a espondilitis anquilosante (A.S.) ya no podrá realizar giras.

La noticia se conoció a través de un comunicado emitido por el representante del guitarrista de 71 años a través de la revista Variety.

“Mick Mars, cofundador y guitarrista principal de la banda de heavy metal Mötley Crüe durante los últimos 41 años, ha anunciado hoy que debido a su dolorosa lucha en curso contra la espondilitis anquilosante (AS por sus siglas en inglés), ya no podrá hacer giras con la banda. Mick continuará como miembro de la banda, pero ya no puede soportar los rigores del camino [refiriéndose a los tours]. AS es una enfermedad degenerativa extremadamente dolorosa y paralizante, que afecta la columna vertebral”, dice el comunicado oficial.

Recordemos que la banda se presentara el próximo 25 de febrero en Bogotá en compañía de Def Leppard en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.