Mick Jagger salió a un bar a tomarse una cerveza y nadie lo reconoció

Cómo olvidar cuando los Rolling Stones visitaron Colombia, lo que desató el paseo de Mick Jagger por el centro de Bogotá, donde compró un oblea para acompañar su caminata por la ciudad, sin duda uno de los hechos más importantes del 2016, y es que ver a uno de los Stones caminando como si nada por las calles, es algo inimaginable.

Una escena parecida sucedió en Nueva York, como lo explicó el mismo líder de Rolling Stones, quien salió en búsqueda de una cerveza, donde nadie lo interrumpió para pedirle fotos o autógrafos.

“De paseo anoche en Charlotte NC”, escribió Jagger en su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía sorprendiendo a sus fans por su soledad.

Por su parte, Brian Wilson, copropietario de The Thirsty Beaver, aseguró que efectivamente el cantante visitó el lugar “Él estuvo aquí, y luego se fue”. De paso dijo que nadie se había acercado a su bar para pedirle que lo cerrara por la visita de Jagger, ni tampoco le dijeron previamente que el músico iría al lugar.

Out and about last night in Charlotte, NC pic.twitter.com/BWssvivAII

— Mick Jagger (@MickJagger) September 30, 2021