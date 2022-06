«Me dio repulsión»: Polémica por pareja que tuvo relaciones en un cementerio

Archivado en: •

Una pareja de jóvenes se grabó teniendo relaciones sexuales en un cementerio de Buenos Aires, Argentina y el video se volvió viral en diferentes redes sociales causando indignación por parte de los usuarios e incluso vecinos del sector.

De acuerdo con medios locales, la actriz Niquui Salazar es quien aparece en el polémico video que fue grabado en el 2021, pero que hasta ahora tomó relevancia.

Por medio de la popular red social Facebook, un usuario denuncio el video y levantó la indignación de diferentes usuarios que alcanzaron a ver las imágenes.

Cristian Aljanati, un padre que perdió a su hijo en el 2015, alcanzó a ver el video y vio la tumba de su hijo ahí, algo que le generó “repulsión” y lo llevó a demandar legalmente a la actriz y el hombre que la acompañó en el video.

«Vi la primera parte, no lo pude terminar, no tengo ese fetiche, me dio repulsión. Vamos contra los que hicieron este video. Ellos serán responsables de lo que pasó. Los culpables también son los cuidadores del cementerio. Creo que hubo complicidad», aseguró el hombre, que también reveló que la tumba de su hijo ha sufrido varios daños.

Frente a lo sucedido, las autoridades aseguraron que «El video se subió hace siete meses, antes de que asumiéramos (…) Los funcionarios a cargo del cementerio venían trabajando mal y, al mes que llegamos, fueron reemplazados. Como las autoridades del cementerio fueron removidas dejamos que investigue la justicia y determine cómo seguir».