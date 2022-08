Marc Martel, el hombre que nació con la voz de Freddie Mercury

Archivado en: •

Cada vez que un fanático de Queen escucha la voz de Freddie Mercury su piel se eriza, pues escuchar el registro vocal del exlíder de la banda británica que falleció en 1991 siempre será muy emocionante para los amantes de la buena música.

Escuchar la voz de Marc Martel, un músico y cantante canadiense, es lo más cerca que podemos sentir a Mercury, pues su registro vocal es MUY parecido al líder de Queen, tanto así que al escucharlo hace que los ojos se cierren de manera inmediata.

Marc Martel nació en Montreal, Canadá, y es líder de Queen Extravaganza, el grupo tributo a Queen más importante del mundo, pues cuenta con la aprobación y apoyo de nada más y nada menos que Brian May y Roger Taylor, integrantes de la banda británica.

Martel es músico desde la infancia, el amor por los sonidos, el canto y los instrumentos fueron inculcados por sus padres, quienes lo apoyaron en todo momento.

El músico canadiense tiene la capacidad de entonar las estrofas y estribillos de canciones como «Bohemian Rhapsody», «Somebody to love» y «We are the champions», entre otras tantas.

Su talento lo ha llevado a viajar por todo el mundo y a ser una de las personas más vistas en YouTube.

