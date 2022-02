«Maquinaria esta» y más memes que dejó el partido Argentina vs Colombia

La Selección Argentina le ganó a Colombia en la fecha 16 de las Eliminatorias al Mundial Catar 2022. Aunque muchos tuvieron fe, los colombianos no lograron anotar en el arco de los argentinos y prácticamente eliminaron a la Selección colombiana.

Como era de esperarse, los colombianos empezaron a sanar su dolor futbolero con la publicación de graciosos memes que nos han sacado carcajadas. ¿Reír para no llorar?

En redes sociales no faltan los memes. «Maquinaria esta», comentó la cuenta @GodColombiano con una fotografía donde se ve una camiseta de la selección, un rosario y una calculadora.

venezuela can score 4 under pekerman, but colombia can’t score for six games with rueda pic.twitter.com/PFEZUjoDdO

— Quantum Yeet (@Quantum_Yeet) January 29, 2022