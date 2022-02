¿Los Simpson predijeron el campeón del Super Bowl 2022?

Este domingo 13 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LVI. En este encuentro, que se realizará en el SoFi Stadium en Inglewood, California, se enfrentarán Cincinnati Bengals, ganadores de al Conferencia Americana, frente a Los Angeles Rams campeones de la Conferencia Nacional.

El ganador se llevará el trofeo Vince Lombardi y en redes sociales se creía que Los Simpson ya tenían una predicción. Una imagen compartida en redes sociales muestra que la serie de los personajes amarillos, famosa por «predecir» algunos hechos, da como campeón en una final del Super Bowl a los Cincinnati Bengals.

Sin embargo, aunque Homero si aparece diciendo «Go Bengals», las imágenes compartidas están editadas haciendo pensar que Los Simpson acertaron en el resultado final.

Después del Super Bowl, Foo Fighters dará un concierto de realidad virtual

En caso de que los Bengals ganen, sería el primer título de la National Football League de los Bengals. El Super Bowl empezará este domingo a las 6:00 PM en Colombia, el show del medio tiempo para este 2022 estará a cargo de Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J.Blige y Snoop Dogg.

