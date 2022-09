Linda Habitante lanza ‘El Juego’, una canción que resalta la fuerza de las mujeres

La artista bogotana Linda Habitante lanza ‘El Juego’, un poderoso tema musical que escribió para la campaña Deporte por la Igualdad de ONU Mujeres y el Ministerio del Deporte con el objetivo de buscar la igualdad de las mujeres en los escenarios deportivos.

‘El Juego’ fue producida en su totalidad por mujeres y escrita por la artista. Fusiona Hip Hop – Flamenco – R&B – Alternativo y samplea sonidos para enriquecer el beat con sonidos del deporte. Su mood es enérgico, ideal para hacer ejercicio, para una fiesta, para cantar a grito herido, para celebrar la fuerza de la mujer.

Es una canción que tiene como enfoque principal resaltar la fuerza de la mujer, haciendo un énfasis en las mujeres deportistas; desafiando los estereotipos, y devolviéndoles el valor a las cualidades que durante años han sido vulneradas por la desigualdad de género.



Letra: ‘El Juego’ – Linda Habitante:

Hoy la historia la cambio yo

Muchas veces me dijeron que no (no) Quiero ser la dueña de mi juego

Lo vamos a cambiar

Hoy la historia la cambio yo

Las mujeres arrasando el marcador Estamos cambiando el juego

Lo vamos a lograr

Llevo la vida entera

Luchando por mi sueño desde pequeña He perdido batallas y he ganado guerras

Han herido mi cuerpo, pero soy una guerrera

Y por ser mujer discriminaron mi ser Me golpearon el alma y la cara también

Las heridas del cuerpo y la mente limpié

¡Y volví a levantarme una y otra vez!

Nunca solté el balón ni me fui del ring de boxeo Hoy canto para todas las mujeres y su sueño

¡Tengo la fuerza y tengo el valor!

Hoy las mujeres arrasando el marcador

Hoy la historia la cambio yo Sumate al equipo por la unión Estamos cambiando el juego Lo vamos a lograr

Y hoy no somos pocas jugando Porque cada vez más vamos llenando

Las canchas y estadios, el ring, el podio, El barrio entero se une a las mujeres Grandes o chicas demasiado fuertes

Nunca las puertas que me cerraron de frente Han logrado detenerme

El barrio entero se une a las mujeres Con todas sus formas, colores y pieles Aunque parezca que seamos diferentes

¡La unión nos hace fuertes!

Hoy la historia la cambio yo Muchas veces me dijeron que no Quiero ser la dueña de mi juego

Hoy la historia la cambio yo

Las mujeres arrasando el marcador Estamos cambiando el juego