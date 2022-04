Liam Gallagher se disculpa por amenazar a un jugador del Atlético de Madrid

Archivado en: •

El pasado 13 de abril, el Atlético de Madrid se enfrentó al Manchester City por la Champions League. El partido tuvo varios momentos polémicos entre sus jugadores y Liam Gallagher, hincha del equipo inglés, lanzó un polémico tuit que luego tuvo que borrar.

Todo empezó cuando Stefan Savic, jugador del Atlético, le habría dado un cabezazo a Raheem Sterling del City. Aunque el equipo español quedó eliminado, esta polémica jugada dejó molesto a varios hincas de los azules, entre esos Liam.

En su cuenta de Twitter escribió «Stefan Savic, esto es una amenaza si me encuentro con tu aspecto de idiota, hijo de p*ta, estás muerto».

Horas después, con la cabeza más fría, Gallagher se arrepintió y escribió: «Estoy realmente disgustado y molesto conmigo mismo. Siento que he defraudado a todos mis fans por mi comportamiento extravagante. Soy un modelo a seguir por madurar, espero que puedan perdonarme».

Im really upset and annoyed at myself I feel I’ve let all my fans down by my outlandish behaviour I’m a role model to GROWN UPS hope you can forgive me LFUCKING x

