La serie de Halo ya tiene fecha para el estreno de su primer tráiler

Paramount anunció que en el 2022 llegará la serie de acción real basada en los famosos videojuegos de Microsoft: Halo. Aunque ya se conocía un pequeño vistazo, el primer tráiler oficial se conocerá el próximo domingo 30 de enero.

«Prepárense, spartans, la espera casi ha terminado. El avance oficial de la serie de Halo aterriza este domingo durante el medio tiempo del juego de campeonato de la AFC en CBS y Paramount Plus», escribieron a través de la cuenta de Twitter de Paramount+.

Suit up Spartans, the wait is almost over. The official trailer for @HaloTheSeries lands this Sunday during halftime of the AFC Championship Game on @CBS and @ParamountPlus. #HaloTheSeries pic.twitter.com/8He8fqUjQN

— Paramount+ (@paramountplus) January 25, 2022