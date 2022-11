Jueza colombiana olvidó apagar la cámara: se dejó ver fumando y semidesnuda

Archivado en: •

La juez Vivian Polanía se volvió tendencia en las últimas horas por cuenta de un descuido que tuvo mientras atendía una diligencia judicial virtual, pues la abogada olvidó apagar la cámara de su computador y dejó al descubierto la penosa situación en la que se encontraba.

En el video, que fue difundido rápidamente por redes sociales, se ve a Polanía acostada en la cama, semidesnuda, mientras se disponía a fumar un cigarrillo.

“Gracias, doctor Marco, muy amable… Doctor Hader”, dice la abogada mientras por su cámara se observa que se recuesta en la cama y sostiene un cigarrillo en su mano derecha.

Le puede interesar: La sexy jueza colombiana que castiga sus seguidores con provocativas fotografías

Por lo que se logró ver en el video, otra persona la alertó y le dijo que tenía la cámara prendida, por lo cual, a los pocos segundos, la abogada Polanía apagó la cámara.

Como era de esperarse, alguien grabó el bochornoso momento de la ‘sexy jueza’, como ya es conocida Vivian, y lo publicó en redes sociales, por lo que, en poco tiempo, la jueza se volvió tendencia y varios internautas señalaron que, al parecer, estaría en estado de embriaguez mientras atendía la audiencia que concedía la libertad a un hombre que había sido capturado.

No es la primera vez que Vivian Polania causa polémica en redes

Vale recordar que Vivian Polanía ya es conocida como la ‘sexy jueza’ por las sensuales y atrevidas fotografías que publica en redes sociales en las que luce pequeños trajes de baño, apretados atuendos deportivos y sugestivos conjuntos de ropa interior.

Mire también: OnlyFans: mujer gana más de 10.000 dólares al mes por actuar como un perro

Según los detractores de Polanía, sus publicaciones en Instagram no corresponden con la labor que lleva como funcionaria pública. No obstante, hay otros que piensan que su vida privada y relación con la vida atlética no deberían afectar el buen desarrollo de sus funciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de vivianpolaniaf3 (@vivianpolaniaf3)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de vivianpolaniaf3 (@vivianpolaniaf3)