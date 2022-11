Archivado en: •

El final de la etapa universitaria suele ser uno de los momentos más importantes para un estudiante y su familia, pues suele ser el reflejo de esfuerzo y dedicación hasta alcanzar el título.

Por ello, existen gestos o rituales simbólicos que celebran la transición a un nuevo ciclo como cartas, quemar ciertos elementos, así como registrar el momento con fotografías.

Este habría sido el caso de Eve Iglesias una joven que narró en un hilo de Twitter su historia con un mensaje de su difunto abuelo. “El viernes entregué el trabajo final de tesis. Sábado a la mañana ya tenía la nota, aprobada. Vuelvo al pueblo, a mi casa, cuando veo en la ventana un sobrecito escrito”, escribió.

Me pongo a leer, y decía “feliz fin de una etapa”, firmado por mi abuela Cristi, y mi abuelo Jorge que falleció en 2016.

Me emociono, porque pensaba que mi abuela le había pedido a mi mamá que me lo deje ahí, y firmó por los dos para felicitarme también en nombre de mi abuelo + pic.twitter.com/KS97FXqvOP — Eve Iglesias (@EveIglesiass) November 17, 2022

Mire también: Supuesto fantasma fue visto acompañando a fieles durante procesión del Día de los Difuntos

Inicialmente, la joven no le dio mucha importancia al sobre pues recordó que sus abuelos solían dárselos con mensajes y dinero por sus logros. Sin embargo, lo abrió y leyó un mensaje que no había visto con anterioridad.

¿Quién la escribió?

“Me pongo a leer y decía ‘feliz fin de una etapa’, firmado por mi abuela Cristi y mi abuelo Jorge que falleció en el 2016. Me emociono porque pensaba que mi abuela le había pedido a mi mamá que me lo dejara ahí y firmó por los dos”, explicó Eve.

Conmovida por el mensaje de sus abuelos, la joven recordó que su abuela siguió firmando por su abuelo incluso después de fallecido, por lo que preguntó a su madre por el contenido del sobre. A lo que esta respondió que lo tenía guardado en un cajón por muchos años y que ya no recordaba su existencia.

Le puede interesar: ¿Presencia paranormal o la vecina colada? Familia quemó foto al ver supuesto demonio

“Estaba en mi mesita de luz guardado, andá a saber de hace cuánto. (…) La última vez que cerré una etapa fue hace 6 años cuando terminé la secundaria en el 2016, mi abuelo ya había fallecido, pero aún mi abuela le ponía el nombre en las cartas”, reveló.

En medio de su sorpresa, Eve indicó que el espíritu de su abuelo se había encargado de que ella recibiera la carta en ese momento.

“Tuvo 6 años para que alguien lo encuentre, podría haber salido en cualquier momento y llegó a mis manos en uno de los momentos más importantes para mí. Ni un día más, ni un día menos (…). Creo que el muy hdp se encargó de estar presente en ese momento, aun estando desde otro plano”, puntualizó.

Los internautas no tardaron en mostrarse conmovidos por su historia y recordar sus historias personales con el ‘más allá’, pues algunos indiciaron que han recibido señales de quienes han partido.