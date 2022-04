James Rodríguez quiere regresar a Europa con una reducción de salario

Archivado en: •

El futuro de James Rodríguez no estará en Catar, donde actualmente juega en Al Rayyan. Así lo aseguró el periodista deportivo Pipe Sierra a través de su cuenta de Twitter.

Según un tweet publicado por Sierra, el colombiano tiene deseo de irse y de regresar a Europa, aunque sería con una reducción de salario.

🚨 EXCL. James Rodríguez (30) will no longer play in #AlRayyan. Colombian has already communicated his desire to leave and Jorge Mendes is working on it

👀 His wish is to return to Europe, with a salary reduction. Saudi Arabia 🇸🇦 and Turkey 🇹🇷 have inquired about the situation pic.twitter.com/hJVKbELPtU

— Pipe Sierra (@PSierraR) April 26, 2022