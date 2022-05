Infancia arruinada: ‘Winnie the Pooh’ tendrá una sangrienta película de terror

Archivado en: •

A comienzos de este 2022, el personaje animado ‘Winnie The Pooh’, que fue creado en el año 1926, pasó a ser dominio público en Estados Unidos, lo que significa que puede ser usado para realizar diferentes versiones o producciones sin infringir los derechos de autor.

El director Rhys Frake-Waterfield se unió a la productora Jagged Edge Productions para presentar próximamente ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ (Winnie the Pooh: Sangre y Miel), una aterradora y sangrienta versión del tierno oso que de seguro nos pondrá los pelos de punta.

Asesinatos, mutilaciones, y terror urbano mezclado con fantasía infantil es lo que podemos esperar de esta película que aún no tiene fecha oficial de estreno, pero se rumora llegará a finales de este año.

El portal especializado Internet Movie Database, IMDb, reveló las primeras imágenes de la aterradora producción y el elenco de actores que participarán en ella:

Craig David Dowsett como Winnie the Pooh

Chris Cordell como Piglet

Gillian Broderick como Therapist

Richard Harfst como Barn Owner

Natasha Tosini como Lara

Natasha Rose Mills como Jess

Paula Coiz como Mary

Algunos personajes de la serie, como Tigger, no aparecerán en la película porque sus derechos aún no han sido liberados.

