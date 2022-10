¿Indirecta o señal divina? Mujer se desmayó antes de decir ‘acepto’ en el altar

El momento en que una pareja decide dar el ‘sí, acepto’ en el altar es uno de los más importantes según las convenciones sociales. Múltiples producciones de cine y televisión han replicado las escenas en que los novios confirman su intención de pasar el resto de su vida juntos, sin embargo, no siempre resulta como lo planeado.

Este fue el caso de una pareja de prometidos en México, quienes se hicieron virales, luego de que un fragmento de su boda se publicara en Tik Tok. En video quedó registrado el momento en el que, en medio de la ceremonia religiosa, la novia empezó a cabecear mientras que su futuro esposo miraba concentrado al altar.

En medio de la ceremonia

A pesar de el curioso comportamiento de la novia y de que se apoyó en su brazo por instante, los asistentes no esperaban lo que sucedería a continuación, pues la mujer se desvaneció y cayó de espaldas en el piso de la iglesia.

@ixhellazenetperca no podía faltar el tik tok del desmayo 😅😅😅 jiiii los amo mucho dana y diego y gracias a dios solo quedo en el susto bendiciones para su matrimonio ♬ Un velero llamado Libertad – José Luis Perales

El video no tardó en hacerse viral en la red social, donde superó los 34 millones de reproducciones y más de 2.8 millones de me gusta. Asimismo, los internautas compartieron sus impresiones e indicaron que la mujer podría estar en embarazo.

“La novia: Deja me desmayo antes de dar el sí”; “Ya viene el bebé”; “También puede ser el cansancio, el estrés de la organización es mucho”; “Es una señal para no casarse”; “Se comió la torta antes del recreo”; “Ojalá y me desmayara así de lindo”; “No me río porque probablemente pudiera ser yo”, escribieron.

Ante la preocupación de los internautas por el estado de la mujer, el usuario de Tik Tok compartió fragmentos del resto de la velada en los que se vio a la novia bailar y disfrutar del buffet junto a su esposo.