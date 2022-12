¡Impactante!: Revelan la primera imagen del Joker 2; Joaquin Phoenix irreconocible

Hace tan solo unas semanas inició el rodaje a la segunda parte de la historia de Arthur Fleck, mejor conocido como el Joker. La producción dirigida y escrita por Todd Phillips tendrá como gran atractivo la inclusión de la pareja del villano conocido como Harley Quinn e interpretada por la estrella del pop: Lady Gaga.

Tras los primeros días de rodaje, el director reveló una imagen inédita de cómo se lleva el proceso de grabación. Mostró a Phoenix en el rol que tanta conmoción causó en la primera entrega de esta película.

Recordemos que el papel de este payaso solitario, con trastornos psicóticos y anarquista le valió al actor estadounidense consagrarse con el premio Oscar a Mejor Actor.

“Día 1. Nuestro Chico: Joker”, escribió Phillips en su publicación que ya suma más de 238 mil likes y cerca de 4 mil comentarios.

En la imagen se aprecia a Phoenix siendo rasurado, aparentemente en el asilo Arkham, lugar en el que fue recluido luego de desatar el caos en las calles al finalizar la primera entrega.

La foto revelada por Phillips también muestra la transformación que tuvo el actor para interpretar ese rol, pues recordemos que para la primera película tuvo que bajar más de 20 kilos en tres meses. Algo que, según declaró posteriormente, lo pudo lograr con base manzanas y latas de atún.

Pero no solo consumía estos alimentos, Phoenix declaró después a la revista Acces que: “No solo me alimentaba con una manzana al día. También tomaba otros vegetales como lechuga y judías verdes al vapor. No es algo nuevo en mi carrera y además realicé la dieta bajo supervisión médica por lo que en todo momento estaba controlado y dentro de parámetros saludables”.

Esta película se estrenará mundialmente el 10 de abril de 2024.