Huracán Ian: Reportera utilizó un condón en su micrófono en plena transmisión

El Huracán IAN está azotando fuertemente la costa este los Estados Unidos, más exactamente en el estado de La Florida. Los torrenciales aguaceros y los fuertes vientos han causado grandes estragos en las edificaciones como en las principales calles y el fluido eléctrico.

Ante este panorama, los diversos medios de comunicación han transmitido de manera ininterrumpida lo que acontece diariamente con Ian, no obstante, en las últimas horas un reporte del huracán se volvió viral por la ‘recursividad’ de una periodista.

La reportera de NBC, Kyla Galer, se volvió viral en redes sociales porque mientras reportaba los estragos de IAN, le puso un condón a su micrófono. Hecho que desvió un poco la atención de los televidentes sobre lo que estaba informando.

NBC2’s @kylagaler confirms she’s protecting her microphone with a condom during Hurricane Ian coverage

pic.twitter.com/gb8XpLed3b

— Breaking911 (@Breaking911) September 28, 2022