Un hombre de 71 años identificado como Freddy García perdió la vida en Fort Bend, Texas, en Estados Unidos, tras ser atacado por siete perros raza Pitbull, informó USA Today, medio que también reveló que el dueño de los animales fue arrestado por las autoridades.

De acuerdo con la información, Samuel Cartwright, de 47 años, deberá responder por el ataque de sus perros a García, un hombre latino que iba camino a una tienda cuando fue herido.

A pesar de que García fue trasladado en avión al Memorial Hermann en Houston, perdió la vida por la gravedad de las heridas.

Eric Fagan, el alguacil del condado de Fort Bend, aseguró que García no hizo nada para provocar el ataque y que solo iba caminando: “No hizo nada para provocar a estos animales. No fue necesario. No tuvo sentido. Este es un incidente trágico siendo lastimado por perros. No puedo decir cuánto lamento lo que sucedió”.

Ivon Fajardo, nieta del fallecido, lamentó la muerte de su abuelo y lo recordó como una persona llena de vida: “Era joven. Estaba lleno de vida. Le gustaba bailar. Le gustaba cantar. Era muy alegre. Nos reuníamos el fin de semana y disfrutábamos de la compañía del otro. Ahora que él no está aquí. No va a ser lo mismo”.

Samuel Cartwright se encuentra bajo arresto y deberá pagar una fianza.