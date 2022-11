Hombre con 12 esposas y 100 hijos pide ayuda para poder mantenerlos

Archivado en: •

En redes sociales empezó a circular una insólita historia de un hombre de 67 años, originario de Uganda, que se casó con 12 mujeres y, además, tuvo 100 hijos.

En un principio, el hombre, identificado como Mzee Musa Hasahya, pudo mantener a sus esposas y a sus hijos dado que fue un exitoso empresario y político en el país africano. Sin embargo, con el paso de los años, su éxito se fue disolviendo y ahora no tiene cómo mantener a su enorme y numerosa familia.

Por dicha situación económica, Mzee Musa se vio obligado a recurrir a la caridad para sobrevivir y, ahora, clama por el apoyo del gobierno central y de la comunidad en la que vive para poder sustentar sus gastos.

“Ya no puedo tolerar tener hijos debido a los recursos limitados y, en ese sentido, he aconsejado a todas mis esposas en edad de tener hijos que opten por la planificación familiar. También desaconsejo a aquellos que deseen casarse con más de cuatro esposas que no lo hagan porque las cosas no están bien”, indicó el ugandés según relató el medio ‘Monitor’.

Según relató el mismo diario, el hombre inició su vida de casado a los 16 años, por lo que, hasta la fecha ya cuenta con 568 nietos.

Hasahya se siente orgulloso de encabezar una familia numerosa y no concibe la idea de que otros hombres en el mundo prefieran compartir su vida amorosa solo con una persona.

“¿Cómo puede un hombre estar satisfecho con una mujer? Eso es señal de haber nacido hombre, pero con hormonas femeninas”, dijo durante la entrevista.

El hombre afirma que vive con todos sus hijos y con sus 12 esposas en una casa que consta de 12 alcobas. En cuanto a sus parejas, el hombre afirmó que todas tienen las mismas funciones y que conviven en un solo lugar.

“Todas mis esposas cocinan de la misma manera y viven juntas en la misma casa. Es fácil para mí monitorearlas y también evitar que se fuguen con otros hombres en este pueblo”, sostuvo Mzee Musa Hasahya.