Gustavo Petro invitó a Gustavo Petró a su posesión como presidente

El periodista brasileño Gustavo Petró, cuya cuenta en Twitter es @gustavopetro, ha sido confundido incontables veces con el político colombiano Gustavo Petro, @petrogustavo, que ganó las elecciones presidenciales 2022 el pasado 19 de junio y se posesionará en agosto como el nuevo presidente de Colombia.

Diferentes usuarios en la popular red social han confundido al brasileño con el político colombiano, motivo por el cual ha recibido apoyo, pero también insultos por parte de las personas que no comparten la política del líder de Colombia Humana.

“Me parece gracioso ser confundido e intento tomármelo con buen humor, ya sean mensajes buenos o malos dirigidos hacia mí por esa confusión”, explicó Petró.

Gustavo Petró y Gustavo Petro tuvieron un encuentro virtual el año pasado y el político le prometió al comunicador del portal de noticias G1 que lo invitaría a su posesión si llegaba a ser elegido.

Luego de la victoria de Petro, el periodista aseguró por medio de sus redes sociales que el equipo del político efectivamente lo invitó, pero que aún no sabe si vendrá al país: “Su asesor me llamó el domingo para invitarme, pero aún no sé si voy”.