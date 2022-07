Slash de Guns N’ Roses: «Nunca he tenido una copia de ‘Appetite for Destruction'»

Archivado en: •

Slash, el guitarrista principal de Guns N ‘Roses, suele estar lleno de sorpresas, y recientemente reveló que no está seguro de si alguna vez tuvo una copia del ‘Appetite for Destruction’ de 1987, álbum debut de la legendaria banda de rock.

La revista Goldmine publicó una entrevista con el célebre guitarrista, en la que Carol Anne Szel le preguntó: “¿Todavía tienes la portada original de Guns N ‘Roses de Appetite en vinilo?», algo que el músico respondió con franqueza al admitir que en realidad no «colecciona» nada relacionado con sus registros.

“Si vinieras a mi casa, sería difícil saber que estaba en una banda. O al menos cualquier banda de la que hayas oído hablar”, explicó antes de agregar: “No creo que haya tenido nunca el disco Appetite for Destruction. ¡E incluso si lo hiciera, no vivía en ningún lado, así que no tendría ningún lugar donde ponerlo!».

El guitarrista también señaló que una vez que él, como muchos músicos, pasa por «todo el proceso» de crear, grabar, mezclar y masterizar un álbum para su lanzamiento, «sigue adelante».

Dado el enorme éxito e influencia del revolucionario LP debut, no es fácil entender por qué Slash no lo considera como algo importante.