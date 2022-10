Geisson Perea reacciona a la polémica imagen de su miembro en el duelo ante Jaguares

Archivado en: •

El jugador de Santa Fe, Geisson Perea, se refirió a la polémica suscitada luego de que en el reciente partido ante Jaguares de Córdoba, una cámara en medio de la transmisión lo enfocara precisamente cuando se estaba arreglando la licra, generando un descuido y mostrando parte de sus genitales.

La imagen rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue objeto de burlas y memes de parte de los internautas. Que en algunos casos, prestaron más atención a lo que sucedió con Perea que propiamente el resultado adverso que puso en una incómoda situación al cuadro ‘Cardenal’.

Mira también: El ‘madrazo’ que soltó exjugador de Santa Fe tras la goleada 4-0 ante Alianza Petrolera

Fue entonces que el defensor central decidió hablar para el programa VBAR de Caracol Radio y referirse directamente al tema en cuestión.

Perea fue enfático en que no se quería referir a esa situación pero ante la magnitud de lo sucedido, decidió romper el silencio.

“Me tiene triste. No iba a opinar acerca de la situación pero ver la tristeza y la preocupación de mi padre. Ver ese reflejo en mi madre, la preocupación en mis hermanos hizo que alzara mi voz. Tenemos la dicha y el privilegio de ser futbolistas y a Dios le doy gracias por eso, pero yo creo que nosotros somos primero personas. Lo que sucedió en su momento, estaba yo arreglándome la licra, tuve ese espacio, porque yo cuando entro a una cancha, entro es a jugar no que una cámara me pueda ver. Inconscientemente lo que hice fue acomodarme, nunca quise mostrar mis partes íntimas”, señaló perea al VBAR Caracol Radio.

Te puede interesar: Santa Fe ganó el clásico y a Millos se la ‘remontaron’ en redes sociales

Cabe recordar que Santa Fe actualmente está luchando para clasificarse al grupo de los 8 semifinalistas de la Liga Betplay y le restan dos partidos para conseguirlo: contra el Deportivo Cali y el Once Caldas.

Geisson Perea whipped his shorts down and got his cock out while stood in the wall defending a free-kick during Santa Fe’s defeat to Jaguares last night. pic.twitter.com/1DS3uvF7oQ

— Carl Worswick (@cworswick) October 17, 2022