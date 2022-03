Fue madre a los 66 años, ahora tiene 83 y quiere tener otro hijo

Archivado en: •

Cuando Adriana Iliescu tenía 66 años, logró un récord Guinness al quedar embarazada y dar a luz a una bebé saludable. La mujer, procedente de Rumania, era considerada de la tercera edad, pero logró ser fecundada en el 2005.

Películas para recordar a William Hurt, actor que falleció a sus 71 años

Su hija, bautizada Eliza Iliescu, tiene 17 años y ahora podría tener una hermana ya que Adriana, quien se desempeñó como profesora universitaria, manifestó su deseo de tener otro bebé.

Con atrevida pose en la cama, Aída Cortés presumió su gran ‘melocotón’

Actualmente Adriana tiene 83 años y busca volver a ser madre con el mismo proceso de fecundación in vitro. Aunque los médicos le han recomendado no tener hijos, Adriana no renuncia a su sueño de tener otro hijo.

Adriana Iliescu, a Romanian University lecturer gave birth on the 16th of January 2005 at the age of 66, becoming the world’s oldest birth mother. pic.twitter.com/CFrAhPQb4g

— Seyi Adejumo (Skot) (@anthony_adejumo) January 16, 2020