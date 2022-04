Archivado en: •

Este viernes, solo tuvieron que pasar unas horas después de empezar la venta general de boletas para Guns N’ Roses para que estas se agotaran. Miles de fanáticos pudieron asegurar su entrada virtualmente mientras que otros hicieron fila en los puntos de venta físico incluso desde el día anterior, como Mely Zabaleta.

Mely salió el jueves 21 a de ver Millonarios – Jaguar en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Una vez finalizado el partido, corrió hasta el Movistar Arena para empezar a hacer fila por su boleta de los Gunners. Su travesía empezó a las 9:00 PM, cuando obtuvo el número 17 para comprar su entrada.

La noche bogotana hizo efectos ya que desde la 1:30 AM hasta las 6:30 AM llovió sin piedad y Mely se mojó. Pero todo el sacrificio valió la pena pues pasadas las 9:00 AM pudo adquirir su entrada.

«Me duele el cuerpo completo, no he dormido pero el sueño que tengo desde los 10 años se está haciendo realidad. Valió la pena cada segundo«, expresó en sus redes sociales junto al afiche del rock de Radioacktiva.

