“Métanse en sus vidas”: Hombre regresa con su novia luego de que lo apuñalara

Gaston Cuevas, un albañil argentino de 28 años, estuvo a punto de morir luego de que su novia por más de cinco años lo apuñalara al evitar que rompiera la cuarentena por el coronavirus.

El hombre, quiso salir a jugar cartas con sus hermanos y amigos, razón por la que su novia, de apellido García y de 38 años, empezó a discutir con él.

Cuevas habló con el medio Diario de Cuyo y aseguró que los dos estaban tomando alcohol cuando ocurrió el violento ataque, en el que también estuvo inmerso un sobrino mayor de edad de la mujer, quien amenazó con arma de fuego al albañil:

“Ella me dijo que no iba a ir a ningún lado sino me iba a apuñalar y yo le dije que no estoy ni ahí con la apuñalada. El sobrino me tiró dos tiros; yo le pegué y le quité el arma y las balas”.