The Smile, el proyecto paralelo a Radiohead liderado por Thom Yorke y Jonny Greenwood, presentará una nueva versión de ‘You Will Never Work In Television Again’ y ‘The Smoke‘, sus dos primeras canciones.

Para escuchar estas nuevas canciones, la banda repartió boletos de lotería por diferentes tiendas de música en todo el mundo. Los fanáticos deberán acercarse a estas tiendas y recoger el boleto gratis, luego escanearán un código QR para ingresar y poder escuchar las ediciones de las pistas.

Los tiquetes son limitados y estarán disponibles entre el 12 y 24 de marzo. Los fanáticos en Colombia que quieran escuchar las versiones, pueden acercarse a la La Roma Records (Tv. 17a Bis #36-21, Bogotá), para reclamar uno de los boletos.

En este link se pueden conocer todos los lugares donde estarán disponibles los boletos.