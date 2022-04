¿Es posible quedarse pegado al tener sexo en Semana Santa?

Alrededor de la religión, en la sociedad se han creado muchos mitos sobre el sexo en Semana Santa. Al ser un tiempo de recogimiento y reflexión, muchas veces se escucha la historia de una pareja que se quedó pegada por tener relaciones durante estos días.

Según el mito, si una pareja tiene sexo en Semana Santa se pueden ‘quedar pegados’, porque es pecado tener cualquier tipo de placer durante estos días. Sin embargo, hay muchos que tienen la duda del porqué de esta teoría.

Esto es más que todo una creencia cultural, pues en la religión no está estipulado ni por el Vaticano o por la biblia. Es decir, no existe una norma explicita que diga por qué no se podría tener sexo durante estos días.

Pero sí es posible quedarse pegado cuando se tienen relaciones sexuales, es poco probable que suceda y no pasa por estar en Semana Santa. El médico sexual John Dean contó a la ‘BBC News’, que sí ha sucedido y es un fenómeno al que se le conoce como ‘penis captivus’.

“Cuando el pene está en la vagina tiende a hincharse, los músculos del piso pélvico de la mujer se contraen rítmicamente en el orgasmo. Mientras esto pasa, el pene se atasca y se hincha aún más”, dijo el médico.

Pero, para la tranquilidad de muchos, no es un fenómeno común ni supone un problema grave de salud.