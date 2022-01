Descubren que número que aparece en ‘Don’t Look Up’ es una línea de sexo

‘Don’t Look Up’ se ha convertido en tendecia en las últimas semanas, pues desde su estreno cientos de usuarios no paran de hablar de esta cinta de comedia de Netflix, la cual cuenta con un maravilloso reparto conformado por actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, entre otras grandes estrellas.

Sin embargo, esta vez fue tema de conversación luego de que algunos usarios en Twitter descubrieran que un número de teléfono que aparece en una escena de la película, realmente es una línea de sexo telefónico.

Se trata de la parte en la que el doctor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) protagoniza un anuncio publicitario, con el fin de ofrecer una línea para que la gente pueda comunicarse y preguntar sobre la aproximación del cometa destructor de planetas.

Te puede interesar: La similitud de ‘Don’t Look Up’ y un capítulo de Los Simpson

«Felicitaciones a ‘No mires arriba’ por tener la línea directa de BASH (compañía tecnológica en el filme) para su línea directa de prevención del estrés por asteroides que está vinculada a un número de teléfono de ‘Hot Singles‘ en su área», escribió un internauta en redes sociales.

Varios notaron que el número teléfonico que aparece en dicha toma (1-800-532-4500) es una línea candente, donde al parecer responde una voz femenina muy seductora.

Por su parte, Netflix aún no se ha pronunciado sobre si se trata de una coincidencia o la introducción del número fue intencional.

Kudos to you ‘Don’t Look Up’ to having the BASH hotline for their asteroid stress prevention hotline being linked to a Hot Singles in Your Area phone number 🤣#DontLookUp #Memes #furry #furrymemes pic.twitter.com/ykwFbkNhHA

— Bo Gatz 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@bo_gatz) December 29, 2021