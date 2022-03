Ella es Alexa Narváez, la patrullera que incauta suspiros en redes sociales

Alexa Narváez ha incautado más de un suspiro en redes sociales gracias a su tipo de contenido. La patrullera de la policía cuenta con más de 900 mil seguidores en Instagram donde suele compartir sensuales fotos y videos.

Además de ser miembro de la Policía Nacional, tiene un emprendimiento de productos estéticos. La mujer de 27 años también expresa que está soltera y es procedente de Cali.

En uno de sus videos más virales, la patrullera aparece uniformada grabándose en una selfie mientras en el fondo se ve un reflejo de su cola.

¡Arrésteme! Policía colombiana se roba las miradas en medio de un partido de fútbol

«De una mujer policía como tú me dejo meter a la cárcel las veces que tú quieras», «Mi oficial: espóseme, enciérreme, ¡pero no me deje!», comentaron algunos de los seguidores de Alexa.

Aunque no faltan los comentarios de personas que están de acuerdo con su contenido y pidieron «más respeto por la institución».

