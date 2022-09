El telescopio James Webb capta los impresionantes anillos de Neptuno

Archivado en: •

La NASA impresiona publicando la imagen más nítida de Neptuno en 30 años, la cual fue captada por su supertelescopio James Webb.

El mayor observatorio astronómico jamás lanzado al espacio capturó los impresionantes anillos del planeta helado, que no se habían visto con tanta claridad desde las capturas de la sonda Voyager 2 en el año 1989.

En las imágenes se ve al octavo planeta del sistema solar con un característico tono azul debido a su composición rica en hidrógeno y helio. Además, destacan por primera vez los cúmulos de nubes brillantes, que reflejan la luz solar antes de que sea absorbida por el gas metano.

Neptuno fue descubierto en el año 1846 por el astrónomo alemán Johann Gottfried Galle, y está situado en una de las zonas más oscuras del sistema solar, sin embargo, el telescopio pude llegar a él y captar las impresionantes imágenes con las que más de uno ha quedado cautivado.

