El precio que cobra Mafe Walker por ‘comunicarse con los alienígenas’

En redes sociales se han vuelto virales los videos de Mafe Walker, una mujer colombiana que asegura hablar alienígena y tener la capacidad de comunicarse con seres de otro mundo.

De acuerdo con la mujer, que obtuvo mayor popularidad al aparecer en el programa ‘Venga la alegría’, del canal ‘Tv Azteca’, ella puede comunicare con los alienígenas, activar códigos galácticos y conectar con la energía de los misteriosos seres.

Por medio de sus redes sociales, la mujer comparte frecuentemente los “contactos con otras dimensiones” que realiza en diferentes partes de México, como la antigua ciudad de Teotihuacán, las pirámides de Cholula y el parque de Chapultepec.

Mafe Walker asegura que las pirámides “han sido sede de diversos avistamientos ovnis”, razón por la que su comunicación con los alienígenas debe ser en preferiblemente en estos lugares.

“En este momento estoy recibiendo códigos intergalácticos vibracionales desde la telepatía del espacio anajintaima in najamaica anikintaiah para que you claim your sacred gifts, mis amores”, dice la mujer en uno de sus más populares videos en Internet, a los que cualquier persona tiene acceso.

Aunque los videos de ‘comunicación alienígena’ de la mujer son gratis, también ofrece servicios de ‘sesiones intergalácticas’, ‘activación de códigos galácticos’ y ‘conexión de energía’. El valor de cada sesión tiene un valor de 75 dólares (295.000 pesos colombianos) y se pueden apartar con 25 dólares (98.000 pesos colombianos) vía WhatsApp o Instagram.