Dave Navarro habló del incidente con Jane’s Addiction y dejó claro el futuro de la banda

El legado de Jane’s Addiction, una de las bandas más influyentes del rock alternativo, parece haber llegado a su capítulo final. A pesar de un fugaz regreso en 2024 con la publicación del sencillo ‘Imminent Redemption’, su primera canción inédita en más de tres décadas, las esperanzas de una reunión duradera se vieron truncadas por un incidente que, según Dave Navarro, selló el destino del grupo para siempre.

La noche del 13 de septiembre de 2024 marcó un antes y un después en la historia de la banda. Durante un concierto en Boston, parte de su gira por Norteamérica, el vocalista Perry Farrell protagonizó un altercado físico con Navarro sobre el escenario. La agresión provocó la suspensión inmediata del tour y sumió a Jane’s Addiction en otro receso indefinido, esta vez aparentemente definitivo. La banda explicó su decisión apuntando a “un patrón continuo de comportamiento y las dificultades de salud mental” que Farrell estaría atravesando.

Sad news in the band Jane's Addiction.



Perry Farrell assaults Dave Navarro in the middle of a performance. pic.twitter.com/mXDvlO0p0o