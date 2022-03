El Batman de Robert Pattinson está inspirado en Kurt Cobain

Hace unos días se estrenó ‘The Batman’ y a pesar de que los fanáticos de este cómic no estaban tan convencidos de la participación de Robert Pattison interpretando al héroe de «Ciudad Gótica», las críticas han sobrepasado todas las expectativas gracias a la actuación de Pattison.

¡Tranquilo el próximo detalle no contiene spoilers!

Una nueva curiosidad sobre la cinta ha ‘explotado’ la cabeza de los fanáticos de Batman. Tal parece que el Bruce Wayne de Pattinson estaría inspirado en el legendario Kurt Cobain.

Así lo habría dado a conocer el escritor y director de la cinta, Matt Reeves, quien mientras escribía el primer acto de The Batman escuchaba a Nirvana:

«Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de hacer de Bruce Wayne la versión de playboy que hemos visto antes, hay otra versión que había pasado por una gran tragedia y se convirtió en un recluso», contó el guionista.

Además, mencionó que el objetivo de Cobain no era convertirse en una celebridad y fue precisamente esa su inspiración: «Kurt Cobain amaba la música, pero la idea de ser famoso por la música era un arma de doble filo para él. Y eso me hizo pensar en Rob Pattinson. Rob es una persona muy reservada y no necesariamente le gusta la parte de ser reconocido en todas partes como actor», puntualizó.