The Batman: primeras impresiones de la actuación de Robert Pattinson sin spoilers

Cuando Robert Pattinson fue confirmado como el nuevo Batman, las críticas no se hicieron esperar. Muchos creían que el actor no encajaría en el papel de Bruce Wayne. Sin embargo, a medida que se fueron conociendo adelantos de The Batman, las expectativas fueron cambiando.

Ahora que la película se estrenó en las salas de cine, Pattinson estaría sobrepasando las expectativas de los fanáticos de Batman y DC Comics. Usuarios en redes sociales se han pronunciado sobre la película que dura casi tres horas.

«Esta es una de las mejores películas que he visto, no tiene nada que envidiarle a las de Nolan. Robert Pattinson hace una actuación magistral como Batman. Vayan a verla porque está muy buena», comentó un usuario en Twitter.

Tampoco faltaron los memes y algunos pidieron «perdón» por dudar de Robert Pattinson como el nuevo Batman. Aquí te dejamos algunas reacciones sin spoilers:

Está es una de las mejores películas que he visto, no tiene nada que envidiarle a las de Nolan. Robert Pattinson hace una actuación magistral como Batman. Vayan a verla porque está muy buena, y si jugaron a los juegos de la saga Arkham les va a gustar el doble pic.twitter.com/2Cf9whVoFF — VеттеlСаявопеяо 🇺🇦 (@VettelCarbonero) March 3, 2022

robert pattinson con delineador corrido pic.twitter.com/06iQK4zulQ — Lig (@anyataylordoll) March 3, 2022

¿El mundo necesita más películas de Batman con Robert Pattinson y Matt Reeves? ¡CARAJO, CLARO QUE SÍ! pic.twitter.com/rPuKGAO5zb — MR. GARY B. 🚬 (@GaryBrz) March 3, 2022

Saliendo del cine porque sí, es el mejor Batman que he visto. Te amo tanto Robert Pattinson, tenía fe en ti y mira, alegraste mi vida #TheBatman pic.twitter.com/63uHVaAVip — I s a a c. (@Isaacchd_) March 2, 2022

Acabo de verla.

10/10.

Matt Reeves y Robert Pattinson lo lograron.

Brutal, oscura, hace recordar el nivel del Batman de Nolan.

Vayan al cine. pic.twitter.com/SQBP737uyk — César Medina (@c3sarmv) March 2, 2022

Lo que nadie logró, vino a hacerlo Robert Pattinson, su actuación como Batman es magistral, se necesita entender que la esencia de Batman es Batman y la esencia de Bruce Wayne es Batman.

Y lo de Zoé Kravitz como Selina Kyle, otro pedo. pic.twitter.com/ejc8GGwmWk — Es_crotofroto (@102_bomba) March 3, 2022