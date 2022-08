¡De no creer! Ballena se tragó dos mujeres y las escupió

Como la historia de Jonás o Pinocho, dos mujeres fueron tragadas por una ballena jorobada en las costas de California, Estados Unidos. El video del momento se hizo viral en redes sociales por lo insólito de la situación, pues a los pocos segundos las escupió y los internautas no tardaron en indicar que fue una anécdota digna de una fábula.

En el video se puede ver a las mujeres a bordo de un kayak mientras disfrutan de una tarde de sol y los sonidos del océano. Sin embargo, en medio de la bahía, se observó el instante en que la ballena jorobada abrió sus fauces y engulló no solo a las tripulantes sino también al pequeño bote.

Si bien el hecho causó asombro en las personas que se encontraban en las cercanías del lugar, pues el video fue tomado desde una surfista a la que se le escucha exclamar su sorpresa, solo duró un breve instante ya que la ballena no tardó en escupir a las mujeres.

Al parecer las tripulantes no sufrieron percances ni heridas de gravedad, más allá de un buen susto ya que las ballenas jorobadas no pueden digerir un humano por su anatomía. Esta no es la primera vez que una persona reporta haber sido tragada por una ballena.

En el 2021 un buzo reportó haber sido engullido por una ballena jorobada en la bahía de Cape Cod, en Massachusetts. Según relató el hombre a Cape Cod Times estuvo en la boca del animal por medio minuto hasta que salió a la superficie y lo escupió.

¿Una ballena puede tragarse a un humano?

A pesar de que una persona puede caber en las fauces de una ballena jorobada, el animal no puede ingerirlo por su anatomía. En palabras de Nicola Hodgins para National Geographic, la garganta de una ballena jorobada tiene el tamaño de un puño humano por lo que solo pueden ingerir pequeños peces y crustáceos.

Por tal, los relatos de Jonás o el abuelo de Pinocho al ser engullidos por una ballena solo pertenecen a la ficción. Así, las aficionadas al kayak del video no estuvieron en peligro, pero sí se llevaron un susto que no olvidarán en sus vidas.