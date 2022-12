Conductor de bus se olvidó de los pasajeros y se bajó a celebrar el triunfo de Argentina

Archivado en: • •

Se acerca el final del Mundial de Qatar 2022 y con ello un sinfín de emociones por parte de los hinchas y fanáticos que han seguido de cerca el campeonato más importante del mundo. En especial los fanáticos argentinos y franceses quienes están a un paso de poderse llevar la Copa Mundo.

Sin embargo, la fiebre la mundialista está aún más alta en Argentina dado la fuerte afición que existe en el país por el fútbol desde el legado que dejó Diego Armando Maradona. Ahora, de la mano de Leo Messi, la selección albiceleste está a un paso de cumplir un sueño y ganar el Mundial, por lo cual, los hinchas no han parado de celebrar.

La victoria contra Croacia, que llevó a la selección albiceleste a la final, desató una ola de emoción que no ha cesado durante los últimos días en Argentina, pues las calles del país latinoamericano están inundadas de hinchas.

Los argentinos han salido a las calles con camisetas, banderas y todo lo alusivo a su equipo para celebrar una y otra vez que vivirán una final de la Copa Mundo. La fiebre de festejo ha contagiado a todos los hinchas, sin importar si están en horas laborales.

Este fue el caso de un conductor de un bus de transporte público de Argentina, que, sin importar que estuviera en medio de la jornada de trabajo, se contagió de la felicidad de los hinchas y se bajó a la calle a celebrar.

Se olvidó de los pasajeros y se bajó a celebrar

En un video, que ya es viral en redes sociales, se ve cómo el conductor va pasando por una calle principal en la que abundan los hinchas festejando por el paso de su selección a la final, por lo que, lejos de pasar por el lado de las personas, el conductor decidió dejar a los pasajeros en el bus y bajarse para celebrar con los demás aficionados.

“Es el chofer que se bajó”, se escucha decir a una mujer en el video que fue compartido en TikTok y que ha obtenido miles de reproducciones.

Al ver el escenario, los demás pasajeros se levantaron de sus asientos y se dirigieron a la parte delantera para ver al conductor que no paraba de saltar y festejar con los demás hinchas.

“Qué lindo ver a todos unidos”, “si me echan, le pido perdón al jefe, le agradezco, pero todo es por Argentina y no me arrepiento”, “qué grande nuestra locura”, “se merece festejar”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la plataforma.