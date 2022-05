Archivado en: • • •

La reactivación de los eventos y los conciertos en Colombia vinieron con toda. El 2022 ha sido un año de muchas emociones y encuentros musicales. Ya vivimos el Festival Estéreo Picnic, Zoé, Juanes. Vimos la despedida de KISS en el Movistar Arena; nos volvimos a encontrar con Fito Páez y aun faltan muchos momentos por vivir y en los próximos meses y principios del 2023.

Fuentes cercanas a Radioacktiva confirmaron una segunda fecha de Coldplay

Junto a Radioacktiva podremos vivir el Festival Cordillera, un festival con mucho rock en español y sonidos latinos donde podremos ver a Maná, Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs, Zoé, Café Tacvba, Draco Rosa, Los Auténticos Decadentes, Molotov y muchos más el próximo 24 y 25 de septiembre.

También regresa el festival Día de Rock, con una fecha en Bogotá el 13 de agosto y por primera vez en Medellín el 14 de agotos de este año. El line up oficial incluye a Panteón Rococó, Crazy Town, División Minúscula, Allison y Serbia, además de los talentos nacionales como Don Tetto, Oh’laville, Superlitio, La 33, Apolo 7, entre otros.

¡Guns N’ Roses tendrá una segunda presentación en Bogotá!

Los grandes conciertos de estadio también nos emocionan. Ya nos estamos preparando para ver las dos fechas de Coldplay, la primera confirmada para el 17 de septiembre. El mismo escenario será testigo del esperado regreso de Guns N’ Roses, quienes también tendrán dos presentaciones el 11 y 12 de octubre del 2022.

Helloween, una de las bandas de metal más queridas, llega a Colombia el próximo 29 de septiembre.

¿A cuál de los siguientes artistas le gustaría ver?

Además de los conciertos confirmados, otros artistas estarían en negociaciones para venir a nuestro país en los meses que quedan y en el primer trimestre del 2023. Entre ellos están Arctic Monkeys, Metallica, The Rolling Stones, Pearl Jam, Rage Against The Machine, Rammstein y Limp Bizkit. ¿A cuál de estos grupos le gustaría ver en vivo? Cuéntenos en la encuesta que le dejamos aquí abajo: