Cantante se aguantó los gases frente a su novio y terminó hospitalizada

Puede ser un tema complejo, pero algunas personas no tienen la suficiente confianza para soltar un gas frente a la pareja sentimental. Lo que no saben muchas personas es que aguantar estos pedos puede ocasionar problemas serios como terminar en el hospital.

Esto le sucedió a la cantante brasileña ‘Pocah’, quien según Newshub terminó hospitalizada por «una acumulación de pedos atrapados». «Chicas, no se avergüencen de tirarse un pedo frente a su chico«, aseguró la artista de 27 años, en diferentes videos de Instagram, agregando que se levantó en la madrugada con fuertes dolores en el estómago.

“Lo realmente vergonzoso es no dejar que tu chico duerma porque te sientes incómoda, debes ir al hospital junto con él y que te den el diagnóstico es ‘pedos atrapados’”, agregó Pocah. También manifestó que ignoró los dolores por un trend de TikTok.

ontem apareceu um vídeo no tktk q dizia; não ignore! amanhã vc terá um dia incrível.. interaja de 3 formas possíveis e etc

fiquei com preguiça de interagir e agora tô aqui no hospital 🤡 pic.twitter.com/538kw8mvrl

— pocah’s (@Pocah) March 14, 2022