Avril Lavigne anuncia el lanzamiento de un nuevo trabajo discográfico

A través de sus redes sociales, la exitosa y talentosa artista canadiense Avril Lavigne anunció que el próximo 25 de febrero estará disponible su séptimo trabajo discográfico, sucesor de ‘Head Above Water’ (2019).

‘LOVE SUX’ es el nombre del próximo álbum de la artista, el cual tendrá 12 canciones y será distribuido por DTA Records.

Para calentar motores y antojar a sus fans, la artista reveló el lanzamiento de su sencillo ‘Love It When You Hate Me’ este 14 de enero.

Tracklist de ‘LOVE SUX’:

Cannonball

Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly)

Bite Me

I Love It When You Hate Me (feat. blackbear)

Love Sux

Kiss Me Like The World Is Ending

Avalanche

Déjà Vu

F.U

All I Wanted (feat. Mark Hoppus)

Dare To Love Me

Break Of A Heartache