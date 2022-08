Arctic Monkeys anuncia el lanzamiento de ‘The Car’, su nuevo álbum

Archivado en: •

La banda británica Arctic Monkeys, que visitará Colombia el próximo 17 de noviembre, reveló a través de sus redes sociales que su nuevo disco está listo y que estará disponible desde el 21 de octubre de este 2022.

El nuevo trabajo discográfico de Alex Turner y compañía, ‘The Car’, fue compuesto por el cantante y producido por James Ford. Además, fue grabado en Butley Priory en Suffolk, La Frette en París y RAK Studios en Londres.

Durante un concierto de la banda en Zurich Openair, Suiza, los ingleses presentaron en vivo ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’, el primer adelanto de su nuevo disco, que tendrá un total de 10 canciones.

Tracklist:

There’d Better Be A Mirrorball I Ain’t Quite Where I Think I Am Sculptures Of Anything Goes Jet Skis On The Moat Body Paint The Car Big Ideas Hello You Mr Schwartz Perfect Sense