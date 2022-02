Anciana lleva días durmiendo en un cajero esperando que su hijo la recoja

Autoridades de La Paz, Bolivia, están preocupados por una anciana de 80 años que no se retira de un cajero automático desde hace varios días. Le han ofrecido ayuda, pero la mujer asegura que no se mueve porque su hijo la va a recoger.

La abuelita dice que su hijo es un taxista llamado Édgar Mendoza y le prometió que regresaría por ella. Pero han pasado los días y la mujer sigue en el cajero.

“Yo estoy aquí esperando a mi hijo y no me voy a mover. No me voy a ir, porque mi hijo vendrá a recogerme. Agradezco a Dios, porque en este lugar he dormido muy bien”, aseguró la anciana a medios locales.

Vecinos del sector le han llevado cobijas, alimentos y más elementos para que esté bien. Rosmery Bautista, trabajadora social que habló con la mujer, aseguró a medios que están tratando de convencerla para que vaya a una casa hogar.